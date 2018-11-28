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بعد أيام من إسقاط بثها.. حجب قناة ” المسيرة ” الحوثية

بعد أيام من إسقاط بثها.. حجب قناة ” المسيرة ” الحوثية
فهمي محمد(صدى):

قامت إدارة شركة ” نايل سات ” اليوم الأربعاء بحجب بث قناة ” المسيرة ” ، المُتحدثة باسم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن.

وعن التفاصيل، تم حجب قناة ” المسيرة ” الحوثية؛ بعد أيام على إسقاط بث ” المسيرة مباشر ” على ” النايل سات ” .

من الجدير بالذكر أن موقع ” يوتيوب ” حجب أكثر من 5 قنوات لتلفزيون ” المسيرة ” ؛ بسبب المحتوى المخالف لقواعد النشر، والتحريض على العنف الطائفي في اليمن.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 59224 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستاهلون كتم الصوت ,,

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