بعد أيام من إسقاط بثها.. حجب قناة ” المسيرة ” الحوثية

فهمي محمد(صدى):

قامت إدارة شركة ” نايل سات ” اليوم الأربعاء بحجب بث قناة ” المسيرة ” ، المُتحدثة باسم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن.

وعن التفاصيل، تم حجب قناة ” المسيرة ” الحوثية؛ بعد أيام على إسقاط بث ” المسيرة مباشر ” على ” النايل سات ” .

من الجدير بالذكر أن موقع ” يوتيوب ” حجب أكثر من 5 قنوات لتلفزيون ” المسيرة ” ؛ بسبب المحتوى المخالف لقواعد النشر، والتحريض على العنف الطائفي في اليمن.