بالفيديو.. رئيس الأهلي ونجميه يزورون مركز الرعاية المتطورة بجدة

طلال الغامدي(صدى):

زار ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي والمهاجم الدولي السوري عمر السومة وياسر المسيليم، اليوم الأربعاء، مركز الرعاية المتطورة فى جدة.

ومن جانبه، نشر رئيس النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا من الزيارة معلقًا عليها: ” في زيارة لمركز الرعاية المتطورة بجدة.. التقينا أخوان لنا نحبهم. ”

ومن الجدير بالذكر، أن الأهلي يحتل المركز الثالث بترتيب مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 22 نقطة من 10 مباريات؛ حيث فاز في 7 لقاءات وتعادل في واحدة وخسر إثنين.