ضبط عصابة تخصصت بسرقة الاستراحات والمنازل بمكة

نايف السالم(صدى):

ضبطت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة عصابة تخصصت بسرقة الاستراحات ومنازل الأهالي وحظائر الأغنام في وادي نعمان وشرق مكة المكرمة وجنوبها.

وعن هذه العصابة، أوضحت مصادر أن العصابة مكونة من مقيم ” يمني الجنسية ” وهو زعيم العصابة والعقل المدبر لجرائم السرقات والسطو التي قاموا بها، وشابين سعوديين بالعقد الثاني من العمر.

أما فيما يتعلق بتفاصيل القبض عليهم، ذكرت المصادر أن أحد الصحفيين من منطقة مكة المكرمة، لفت انتباهه توقفُ سيارة ” وانيت غمارتين ” بدون لوحات بالقرب من أحد المنازل جنوب مكة ولمدة تزيد عن شهر، فأبلغ عنها للتحري والبحث حول وضعها.

حيث أظهرت المعلومات أن زعيم العصابة سرق هذه السيارة وأحضرها لـ ” شابين ” لاستعمالها في تنفيذ جرائم السرقات، كما يجتمع بهما في استراحة بحي الحسينية، وبرفقتهم امرأتان من جنسية آسيوية ليس لهما صلة شرعية بهم.

وكانت عدد من استراحات بـ ” وادي نعمان ” قد تعرضت خلال الفترة الماضية لسرقة محتوياتها بتخطيط من الزعيم وتنفيذ من الشابين؛ حيث كان يوفر لهما الشراب المسكر والحشيش المخدر، وبحضور السيدتين الآسيويتين مقابل تنفيذ جرائم السرقات.

حيث أظهرت الكاميرات الموجودة باستراحة ” وادي نعمان ” إحدى جرائمهم لسرقة حديد من داخل الاستراحة، فتمت مراقبتهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ حيث طوقت الدوريات الأمنية الموقع للقبض عليهم أثناء تنفيذ سرقة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الإيقاع بزعيم العصابة اليمني في توقيت متزامن، وأعدت محاضر ضبطهم وتسليمهم جميعًا لمركز شرطة الشرائع؛ حيث جرى إيقافهم، ولا تزال التحقيقات جارية معهم في دائرة المال بالنيابة العامة.