” وتين ” يقهر الإعاقة بتعلم القاعدة النورانية وحفظ القرآن في جدة

نايف السالم(صدى):

وتين أمير عبدالرحيم عبدالعزيز طفل يبلغ من العمر – 8 سنوات – أتمّ اليوم تعلم القاعدة النورانية وبتميّز رغم معاناته مع المرض لينال إعجاب معلميه وزملائه بحلقات براعم الذكر التابعة لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة.

قصة وتين ترويها والدته والتي شجعته على الانضمام لحلقات القرآن لإيمانها أنها ستكون له نوراً في الدنيا والآخرة حيث قالت : عندما كان وتين يبلغ من العمر تسعة أشهر ذهبنا به للتطعيم وكان وقتها لا يستطيع الجلوس بمفرده فقال الطبيب بعد الفحص السريري أنه يعاني من ضعف في النمو وضمور بعض خلايا المخ وعدم توازن ، وبعد أن أكمل العامين أجري له رنين مغناطيسي ، فقال الطبيب أنه مازال يعاني من نفس المرض ، فبدأنا العلاج الطبيعي ولكن دون نتيجة ، ولكني لاحظت بعد سنوات أن وتين نبيه جداً وحساس حتى إذا تحدثت عنه بالإشارة والرموز يفهم أنه المقصود.

وتواصل قائلة : يتمنى وتين أن يصبح مهندساً فهو يحرص دوماً على بناء مباني طويلة بالمكعبات ، وعندما لاحظت ذلك ألحقته بحلقات القرآن فمنّ الله عليه بالحصول على شهادة القاعدة النورانية وحفظ سورة الفاتحة في فترة وجيزة ، وهذا ما يندر على أشخاص في حالته كما أخبرنا معلمه الأستاذ علي الزواحي والذي بذل جهداً مضاعفاً ليتفوق وتين في الحلقات.

هذا وقد أخبرنا وتين أنه سعيد بتعلم القاعدة النورانية وينوي حفظ كامل القرآن الكريم لينال الخيرية التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه) ، كما أنه تعلم من الحلقات النشاط وينام مبكراً ويستيقظ على مواعيد المدرسة دون تذمر.