تفاصيل جديدة بشأن الجسر البري بين المملكة ومصر يكشفها وزير النقل

حمود العنزي(صدى):

قال وزير النقل الدكتور نبيل العامودي؛ إن الجسر البري بين مصر والسعودية قيد الدراسة، مشيرا: ” هناك مناقشات بشأنه بين البلدين ” .

وأوضح العامودي أن تحقيق إجراءات السلامة على الطرق كان أهم شيء سعت إلى تحقيقه المملكة، وتمّ تطبيق نظام على الطرق لمراقبتها ورصد المخالفات وإرسال المخالفة على الجوّال للسائق ” ساهر ” .

وأشار إلى أنه تم تطبيق نظام لمراقبة وتتبع حركة الشاحنات على مستوى المملكة، كما تم تنفيذ خطط تطوير للموانئ البحرية.

ولفت العامودي: ” هناك مشروع قطار الحرمين السريع بطول 450 كم ويعمل خلاله 35 قطاراً سريعاً، ويتوقف في 5 محطات تمّ مراعاة الطابع الإسلامي في تصميمها، وسرعته تصل إلى 300 كم/ س، ويقوم حالياً بثلاث رحلات أسبوعياً ومخطط الوصول في زمن التقاطر له إلى 10 دقائق ” .