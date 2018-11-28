توقعات بهطول أمطار رعدية على تبوك.. والدفاع المدني يتابع الحالة

محمود البلوي(صدى):

دعا الرائد عبدالعزيز الشمري، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع لتوخي الحيطة والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمعات المياه والبقاء في مواقع آمنة عند استمرار هطول الأمطار .

وذلك على خلفية ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد عن وجود تقلبات جوية على معظم المناطق ومن ضمنها منطقة تبوك ومحافظاتها، بدءً من يوم غدً الخميس وتستمر الى الاحد القادم.

وعن ذلك، أوضح ” الشمري ” أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تتابع الحالة، مشيرًا إلى أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم ٩٩٨.

وستشهد ” تبوك ” بدءً من الغد هطول أمطار من متوسطه الى غزيره وقد تصل الى شديدة الغزارة يوم الجمعة على الأجزاء الساحلية، مع وجود انخفاض في درجات الحرارة وفرصة تكون ضباب مساء يوم السبت.