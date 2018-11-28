بوتين: الفضل لولي العهد في التزام أوبك وحلفائها باتفاق إنتاج النفط

عادل الحربي(صدى):

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالدور الذي يقوم به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن ضبط أسواق النفط العالمية من خلال جهود المملكة في أوبك.

وأضاف بوتين أن الفضل يعود لولي العهد في التزام أوبك وحلفائها باتفاق إنتاج النفط الذي دخل حيز النفاذ منذ عامين تقريبًا.

يذكر أنه في نهاية ديسمبر المقبل ينتهي اتفاق خفض الإنتاج الذي وقعته أوبك مع منتجين كبار من خارجها أبرزهم روسيا فيما تشير التوقعات إلى تمديد هذا الاتفاق مجددًا للحفاظ على استقرار أسعار النفط.