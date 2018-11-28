إطلاق خوذة خاصة لواقع الفورميلا 1 الافتراضي بالتعاون بين HTC وماكلارين

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

لعشاق الواقع الافتراضي فيما يتعلق بالسيارات قدمت شركة ماكلارين بمعاونة شركة HTC خوذة خاصة للغاية تشمل نسخة مميزة من خوذة فيف برو والتي توفر لمن يرتديها العيش في تجربة الواقع الافتراضي لسباقات السيارات والسرعة وهي تعتبر نتاج أول تعاون مشترك بين الشركتين بعد أن تم توقيع اتفاق للتعاون بين الطرفين في شهر مايو الماضي.

وتوفر الخوذة تصور لجراج ماكلارين والذي يوفر تجربة سيارات ماكلارين بصورة افتراضية في ظل لعبة RFactor 2 والتي توفر عرض كامل لما تقوم به الشركة خلال استعدادها للسباقات خاصة تحدي Pitstop لصيانة السيارات خلال لحظات توقفها في السباقات وتتوفر التطبيقات الخاصة باللعبة على متجر فيف ستوديو.

وأوضح راميت هاريسنجاني نائب رئيس HTC Vive في الشرق الأوسط وإفريقيا أن الاتفاقية الجديدة مع ماكلارين توفر الفرصة لاستخدام تجربة الواقع الافتراضي بكفاءة خاصة أن سباقات الفورميلا 1 لها ملايين المشجعين في كل أنحاء العالم كما يمكن من خلال شراء الخوذة الجديدة الدخول في سحب للفوز ببطاقة Papaya Pass من ماكلارين، وتوفر امكانية التواجد في مكان كبار الزوار في سباقات الفورمولا 1.