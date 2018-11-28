مديرية الدفاع المدني بمكة تقيم محاضرة ” الجودة “

محمد السعران(صدى):

استضافت مديرية منطقة مكة المكرمة الدكتور / محمود بن ضيف الله الثمالي استاذ وخبير تخصص السلوك الوظيفي ومهارات الاتصال بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لالقاء محاضرة بعنوان ” الجودة الشخصية لرجل الدفاع المدني ”

وذلك صباح يوم الأربعاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٠ بقاعة المحاضرات الرئيسية بمديرية منطقة مكة المكرمة بحضور عدد من ضباط مديرية المنطقة وعدد من الإدارات الميدانية ، تناولت المحاضرة المحاور التالية :

– مفهوم الجودة الشاملة

– السمات الشخصية الإيجابية

– خطوات تعزيز الجودة الشخصية

– المهارات الشخصية والمنهجية لتحقيق النجاح

– وعقب المحاضرة تسليم المحاضر هدية تذكارية .

وذكر نائب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقه مكه المكرمه المقدم / محمد بن عثمان القرني الذي ذكر ان هذه المحاضره تاتي في اطار اهتمام مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكه المكرمه بتطوير اليات العمل لديها و تأهيل منسوبيها لضمان ‏تقديم أفضل الخدمات و بشكل مهني‏.