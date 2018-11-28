كواليس مؤثرة قبل وفاة فقيد الهلال ” سلطان البرقان “

ماجد محمد(صدى):

أنهي اللاعب السابق والمحلل الرياضي سلطان البرقان مشوار حياته ، أمس الثلاثاء ليلقى ربه بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز الـ35 عاماً

وكان البرقان قد أصيب منذ مايو الماض يبوعكة صحية شديدة، دخل على أثرها المستشفى ، وفي منتصف شهر نوفمبر 2018 الجاري، نشر لاعب نادي الهلال الكابتن سامي الجابر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي يطالب من خلالها الجميع بالدعاء لسلطان البرقان، لأن حالته الصحية سيئة .

وعلى الرغم من أن التقارير أكدت أنه يعالج من جلطة في الدماغ والقلب إلا أن الأطباء اكتشفوا إصابته بمرض السرطان، بعد شهر من نقله إلى المستشفى ، ليسافر إلى الولايات المتحدة ثم يعود إلى أرض وطنه تحتضنه بعد اشتداد المرض عليه وفقدان الأمل في العلاج .

ومن المعروف أن اللاعب سلطان البرقان لمع في سماء كرة القدم على أرض بلاده ، حيث إنضم في صفوف أندية: الاتفاق، والشعلة، والرائد، ونادي الهلال، ولعب سلطان البرقان مع نادي الرائد في موسم 2015- 2016، ثم اعتزل اللعب بعد ذلك .

وتوفي الفقيد في المستشفى العسكري بالرياض، وسيُصَلى عليه اليوم بعد صلاة العصر في جامع الراجحي، ويوارى جثمانه الثرى في مقبرة النسيم .