كواليس مؤثرة قبل وفاة فقيد الهلال ” سلطان البرقان “
أنهي اللاعب السابق والمحلل الرياضي سلطان البرقان مشوار حياته ، أمس الثلاثاء ليلقى ربه بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز الـ35 عاماً
وكان البرقان قد أصيب منذ مايو الماض يبوعكة صحية شديدة، دخل على أثرها المستشفى ، وفي منتصف شهر نوفمبر 2018 الجاري، نشر لاعب نادي الهلال الكابتن سامي الجابر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي يطالب من خلالها الجميع بالدعاء لسلطان البرقان، لأن حالته الصحية سيئة .
وعلى الرغم من أن التقارير أكدت أنه يعالج من جلطة في الدماغ والقلب إلا أن الأطباء اكتشفوا إصابته بمرض السرطان، بعد شهر من نقله إلى المستشفى ، ليسافر إلى الولايات المتحدة ثم يعود إلى أرض وطنه تحتضنه بعد اشتداد المرض عليه وفقدان الأمل في العلاج .
ومن المعروف أن اللاعب سلطان البرقان لمع في سماء كرة القدم على أرض بلاده ، حيث إنضم في صفوف أندية: الاتفاق، والشعلة، والرائد، ونادي الهلال، ولعب سلطان البرقان مع نادي الرائد في موسم 2015- 2016، ثم اعتزل اللعب بعد ذلك .
وتوفي الفقيد في المستشفى العسكري بالرياض، وسيُصَلى عليه اليوم بعد صلاة العصر في جامع الراجحي، ويوارى جثمانه الثرى في مقبرة النسيم .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4755 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يغفر لنا وله وجميع موتى المسلمين
اللهم ثبته عند السوال وألهمه حسن الجواب اللهم يمن كتابه و هون حسابه و لين ترابه امين يارب العالمين