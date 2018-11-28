شيماء العيدي توجه رسالة مؤثرة لمتابعيها

خالد الظفيري(صدى):

طلبت متحدية السرطان الشهيرة شيماء العيدي، من متابعيها الدعاء لها وأن يهون على قلب أمها وأحبابها، عبر حسابها الرسمي بموقع ” إنستجرام ” .

وأثار طلب العيدي موجة تعاطف واسعة معها على مواقع التواصل؛ كما دعا لها الجميع بالثبات والشفاء العاجل.

وأوضحت شيماء في رسالتها: ” بِسْم الله ومع الله وبعون الله، سأدخل غرفة العمليات مجدداً، وسأكون وحدي مع الأطباء الغرباء لساعاتٍ طويلة، وبعدها ستبدأ غربة العناية المركزة، اللهم هوّن على قلب أمي، اللهم هوّن على قلوب أحبائي، اللهم هوّن عليّ عمليتي فإنك لا يصعب عليك شيء يا عظيم يا مقتدر، اللهم إن المرض مهما كان سلطانه لا يمتنع منك، فسبحانك أنت مدركه أينما ظهر وقادر عليه أينما كان ” .

وختمت دعاءها: ” اللهم هوّن عمليتي فإنك لا يصعب عليك شيء يا عظيم يا مقتدر، ادعولي بقدر حبكم لي، أحبكم في الله ” .