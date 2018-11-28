عمليات ” الجنف ” وتقنين التدخل الجراحي لتشوهات العامود الفقري بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي(صدى):

ضمن خططها الاستراتيجية في تقديم خدمة طبية تخصصية ونوعية شرعت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلةً في قسم جراحة العمود الفقري مؤخراً في العمل بتقنية حديثة على مستوى الشرق الأوسط وتعد من التقنيات الأحدث على مستوى العالم تسمى less invasive surgery in idiopathic scoliosis

تتمثل في تدخل جراحي محدود لعمليات جنف العمود الفقري معتدل ومتوسط الشدة تقوم على أساس تعديل وتثبيت سلسلة فقرات الظهر وتقويم الانحراف بأجراح صغيرة متعددة في الظهر بديلة للعملية التقليدية لفتح الظهر كاملا .

وأوضح مدير مركز العلوم العصبية، استشاري ورئيس قسم جراحة العمود الفقري والجنف الدكتور صلاح الدين بن أسامة خليفة أن استخدام هذه التقنية لهذا النوع من العمليات له الكثير من المميزات والفوائد لمقدم الخدمة الطبية والمستفيد منها تشمل على التقليل من كمية نزيف الدم للمريض وكذلك توفير عدد وحدات الدم التي تعطى للمريض في العمليات المعتادة إضافة الى انها تخفف من حدة الالم وايضا تقليص فترة النقاهة، ويكون أداء المريض أعلى من ناحية الحركة وقوة عضلات الظهر بعد العملية من ثلاثة الى خمسة ايّام وتقليل مخاطر الالتهابات بسبب فتحات الجلد الصغيرة وأخيرا الاستغناء عن أنبوب تصريف السوائل بعد العملية لقلة النزيف في مثل هذه العمليات.

وأردف: أنه أيضاً من ميزات هذه التقنية، أنها تساعد في الحفاظ على الجانب الجمالي للظهر وخاصةً للفتيات ، وذلك نتيجة لصغر حجم الندبة الجراحية.

وأضاف ، بأن المدينة الطبية اجرت ( ٤ ) عمليات ناجحة ولله الحمد حيث استقبلت المدينة الطبية احدى الحالات لشاب يبلغ ال ١٨ من العمر كان يعاني من تقوس الظهر في منطقتين من العمود الفقري وبعد عمل الفحوصات والأشعات الأساسية قرر الفريق الطبي اجراء عملية الجنف بهذه التقنية حيث تم تجهيز المريض وادخاله غرف العمليات واحتاج معها الى أربعة جروح صغيرة لتعديل الانحراف وتكللت بالنجاح ولله الحمد وتمت متابعة المريض لمدة أسبوع من العملية بدون ان يكون في حاجة لمسكنات للألم ولله الحمد وتمت متابعته بالعلاج الطبيعي وهو يتمتع الان بكامل الصحة والعافية.

وقال “صلاح الدين” بأن هذه العمليات المعقدة جدا تحتاج معها الى كفاءات عالية للعنصر البشري ( تتمثل في جراحة العمود الفقري المتخصص في الجنف، طبيب التخدير، طبيب مراقبة الاعصاب اثناء العملية، طبيب العناية المركزة، أخصائي التأهيل الطبي، ) وتقنية عالية جدا للعنصر الغير بشري تشمل ( الدعامات والبراغي المختصة لهذه العمليات ، الاشعات والجهاز الملاحي ، ) وجميع هذه الامكانيات متوفرة بالمدينة الطبية بفضل من الله ثم بالدعم الكبير من مقام حكومتنا وحرصها الشديد لتوفير كل تقنية حديثة وجديدة لخدمة المريض اولا واخرا حيث تأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في تحقيق أحد اهدافها في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة بالمستشفيات والمدن الطبية الرئيسية حيث يرتبط هذا الهدف بأحد اهداف رؤية ٢٠٣٠ الذي يتمثل في تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

والجدير بالذكر ان هذه العمليات تستخدم لحالات الجنف الخفيف والمتوسط الشدة اما في حال زاد التقوس عن ستين درجة فغالبا فتح الظهر بالكامل هو الأنسب والانجح طبياً.