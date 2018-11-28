لطلاب الجامعات.. فتح باب التقديم ببرنامج التدريب التعاوني في بنك الرياض

الرياض(صدى):

كشف بنك الرياض، عن فتح باب التقديم في برامج التدريب التعاوني لطلاب الجامعات في التخصصات الإدارية والمالية والتقنية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأوضح البنك أن شروط القبول هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وطالبًا في مرحلة البكالوريوس في أحد التخصصات الإدارية أو المالية أو التقنية، وإشتراط الجامعة التطبيق العملي كأحد متطلبات التخرج، بالإضافة إلى إجتياز المقابلة الشخصية، وإتمام الفترة التدريبية كاملة حسب الفترة المحددة.

وأشار إلى أن الوثائق المطلوبة عند التقديم: صورة من السجل الأكاديمي، وخطاب من الجامعة ينص أن التدريب التعاوني أحد متطلبات التخرج مع تحديد تاريخ بداية ونهاية التدريب، وصورة الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية.

وفي السياق نفسه، أكد بنك الرياض أن التقديم متاح حاليًا من خلال تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة، عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا