مشروبات صحية تخلصك من الكرش خلال 10 أيام

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

من المعروف أنه يؤدي تراكم الدهون في منطقة البطن، إلى ظهور ” الكرش ” ، ذلك الانتفاخ المزعج، الذي يسبب الإحراج خاصة للنساء ، والذي غالبا ما يصعب التخلص منه بأنظمة الريجيم المعتادة.

ويؤكد محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب، أنه يمكن للفتيات والسيدات التخلص من ذلك ” الكرش ” المزعج، من خلال الالتزام بتناول مجموعة من العصائر قبل النوم مباشرة، لما لها من تأثير في إذابة الدهون، فقط خلال 10 أيام.

عصير الليمون بالزنجبيل والبقدونس :

أضيفي عصير ليمونة كبيرة إلى ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور، وثمرة خيار صغيرة وحزمة واحدة من البقدونس، واخلطيهم جيدا.

يمكنك إضافة بعض الماء إذا كان الخليط سميكا، ثم اشربيه قبل الذهاب إلى النوم، ولمدة 10 يوما وستلاحظين الفرق.

هذا المشروب، إلى جانب إذابته لدهون البطن، فله العديد من الفوائد الصحية الأخرى، فهو يزيل السموم من الجسم، ويقلل من الالتهابات.

كما يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة التي تتناولها، كما يقلل الشعور بالجوع، ويعزز المناعة.

عصير الكمثرى بالليمون والسبانخ :

اخلطي ثمرة كمثرى، مع عصير ليمونة، وثمرة خيار صغيرة وحفنة من السبانخ.

يشرب هذا العصير قبل النوم على الأقل لمدة أسبوع يوميا، لإذابة دهون البطن.

هذا المشروب يحطم الخلايا الدهنية من جميع أنحاء الجسم عن طريق زيادة عملية التمثيل الغذائي، تقليل بالشعور بالجوع، ووجود حامض الستريك في هذا الشراب يساعد في سرعة ذوبان الدهون من البطن.

كما أنه يطهر أيضا الكبد ويساعد في عملية الهضم، والكمثرى غنية بالألياف الضرورية التي يحتاجها الجسم للحد من الدهون، وأيضا للحد من الشعور بالجوع، والسبانخ تقلل من التهابات الجسم وحموضة الدم.