قرار جديد لـ ” ترامب ” يصدم عشاق آيفون

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته فرض تعريفات جديدة بنسبة 10% على أجهزة المحمول، مثل ” ايفون ” ، واللاب توب المصنوع في الصينالأمر الذي يثير المخاوف حول إرتفاع الأسعار مرتفعة بالمقارنة بأسعر سبتمر الماضي لنفس الأجهزة .

ووفقاً لوكالة “بلومبرج ” فقد أكد “ترامب ” إستعداده لضم شركة أبل إلى الدفعة الجديدة من الشركات التي سيفرض عليها تعريفات جمركية بقيمة 10%، مما يمثل عبء جديد على منتجات الشركة .

وقال ترامب : “ربما وربما، كل شئ متوقف على المعدل، اعني أنني قد أفرض 10% زيادة في التعريفات الجمركية ” ، وعقب هذه التصريحات هبطت أسهم شركة أبل بنسبة 1.6%.