” الحمدان ” : الشؤون الإسلامية تمد يدها لكل من يساهم في تعزيز الوسطية والاعتدال

محمد السعران(صدى):

قام فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، بزيارة لمقر المركز الإسلامي الأرجنتيني بمدينة بيونس آيروس بجمهورية الآرجنتين، في إطار زيارته الحاليه للمشاركة بأعمال ملتقى مبعوثي الشؤون الإسلامية الثالث بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وحضور أجتماع الجمعية العمومية العادية والمجلس الأعلى لأمناء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي، حيث كان في أستقباله مدير المركز الأستاذ هاني بكير ومنسوبي المركز.

وفي مستهل الزيارة، عقد الشيخ عبدالعزيز الحمدان جلسة مباحثات مع مسئولي المركز ناقش التعاون المشترك بين الوزارة والمركز في مجال العمل الإسلامي وخدمة الدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية، مؤكداً أن الوزارة تسعى لنشر قيم الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب ونشر ثقافة التسامح والحوار وما قام عليه الدين الإسلامي من محبة ورحمة ومودة.

ونقل الشيخ عبدالعزيزالحمدان سلام وتحيات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لكافة أعضاء ومنسوبي المركز، مشيراً إلى أن الوزارة ومن خلال رسالتها تسعى لمد جسور التواصل مع كل العاملين في خدمة الإسلام وتعزيز قيمه ومبادئه العظيمة، وتسعى لتقديم كافة الدعم لهم بما يحقق رسالتهم في خدمة المسلمين ونشر الوسطية والاعتدال.

من ناحيته، ثمن رئيس المركز الإسلامي الأرجنتيني هاني بكير الجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ لخدمة المسلمين بالعالم ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار ، لافتاً إلى أنها محل تقدير مسلمي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على وجه الخصوص والعالم على وجه العموم.

عقب ذلك تجول وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المطبوعات والبحث العلمي بأرجاء المركز، واستمع إلى شرح موجز عن الخدمات التي يقدمها للمجتمع الأرجنتيني، كما سجل كلمة في سجل الزيارات نوه فيها بالجهود التي يقدمها المركز في خدمة الإسلام ونشر ثقافته ورسالته السامية.

​رافق فضيلته خلال الزيارة سعادة مدير الجامعات والجمعيات الإسلامية بالوزارة الشيخ على بن عبدالله الزغيبي،وفضيلة مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي الإسلامي الشيخ علي بن عوضه الشمراني، وعدد من منسوبي المركز والوفد الإعلامي المشارك بالزيارة.