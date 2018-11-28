بالفيديو.. لهذه الأسباب يكره المواطنين مديرهم بالعمل

عادل الحربي(صدى):

ذكر عدد من المواطنين، الأسباب التي تدفع بعض الموظفين لكره مديرهم في العمل، وذلك خلا إحدى مقاطع الفيديو لبرنامج ” سيدتي ” المذاع على ” روتانا خليجية ” .

وشملت هذه الأسباب، عدم توزيع العمل بشكل جيد بين الموظفين وتكليف موظف بعمل إضافي عن غيره، ومن الأسباب أيضًا قسوة المدير على الموظف والتسبب له في ضغوط نفسية.

كما تضمنت الأسباب غياب المسؤولية والأمانة عنه من خلال عدم اهتمامه باحتياجات وظروف الموظف، وشخصية بعض المديرين المسيطرة والراغبة في التحكم بشخصية الموظف وعدم إعطائه الحرية.