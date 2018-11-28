بالفيديو.. لحظة سقوط مواطن في بركة بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط مواطن في بركة أمام مطعم شواية الكاتم بحفر الباطن في طريق الملك عبدالعزيز.

وأثار المقطع المتداول غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، محملين أمانة حفر الباطن المسؤلية.

وعلق مغرد، قائلا: ” أمانة الحفر مسؤولة عن فحص جميع أغطية البرك وغرف التفتيش ومن واجبها وضع معايير ومراقبة للجودة سواء للتي يتم إنشائها في الشوارع أو البيوت لأنه من جد صارت تخطف أرواح الناس “.

وعقب مغرد آخر، قائلا: ” هو أصلا مايدري أن فيه بركة لأن ما في غطاء بالأساس البلاط هو اللي انهد تحت رجله بس نجى برحمة الله “.

وأشار مغرد ثالث: ” المطعم هذا كنت أنزله فحم ” ، متمنيا من أمانة حفرالباطن التصرف حتى لايسقط فيها مواطن ثاني.