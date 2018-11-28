” السعودية للكهرباء ” تطلق حملة تبرع بالدم في 4 محطات غدا

سعيد العجل(صدى):

‎تنظم دائرة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع قسم الخدمات الصحية في الشركة السعودية للكهرباء ومدينة الملك فهد الطبية، حملة للتبرع بالدم في عدد من محطات الشركة في الرياض، وهي: (السابعة – الثامنة – التاسعة – العاشرة).

‎وستكون المحطة التاسعة، باكورة انطلاق الحملة غداً، لمدة خمسة أيام، تليها تباعاً المحطات: (السابعة – الثامنة – العاشرة).

‎وتهدف الحملة، إلى دعم بنك الدم لتلبية احتياجات المستشفيات، ونشر ثقافة العطاء وعمل الخير، إضافةً للتوعية بفوائد التبرع بالدم للمتبرع نفسه.

‎وتعتبر حملات التبرع بالدم، من البرامج المستمرة في دائرة المسؤولية الاجتماعية على مدار العام، بالتعاون مع عدد من المستشفيات الحكومية، حيث يتم تنفيذها بشكل دائم في عدد من مناطق المملكة، بمشاركة منسوبي “السعودية للكهرباء” في المركز الرئيسي وبقية فروعها في مدن ومحافظات المملكة.