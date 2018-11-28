اعتقالات بالجملة لنساء اليمن في سجون الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

تواصل ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران إنتهاكاتها ضد الشعب ليمني حتى إمتدت إلى خطف النساء والفتيات من شوارع المدينة والمقاهي أو حتى من منازلهن .

ووفقاً لمصادر فقد اختطفت الميلشيات نحو 40 فتاة واعتقلتهن دون تهم واضحة .

من جانبه أعلن تحالف نسوي يمني أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل اعتقال مجموعة من النساء مع أطفالهن، بعدما استوقفتهن قبل أيام وهن في طريق عودتهن من مدينة عدن إلى العاصمة صنعاء .

وطالب التحالف المجتمع الدولي في بلاغ وجهه الجمعة إلى مكتب المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، ومنظمات حقوق الإنسان ، بالوقوف أمام مسؤولياته إزاء انتهاكات الميليشيات الانقلابية لحقوق المرأة والطفل والإنسان اليمني بشكل عام .