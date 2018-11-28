اعتقالات بالجملة لنساء اليمن في سجون الحوثيين
تواصل ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران إنتهاكاتها ضد الشعب ليمني حتى إمتدت إلى خطف النساء والفتيات من شوارع المدينة والمقاهي أو حتى من منازلهن .
ووفقاً لمصادر فقد اختطفت الميلشيات نحو 40 فتاة واعتقلتهن دون تهم واضحة .
من جانبه أعلن تحالف نسوي يمني أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل اعتقال مجموعة من النساء مع أطفالهن، بعدما استوقفتهن قبل أيام وهن في طريق عودتهن من مدينة عدن إلى العاصمة صنعاء .
وطالب التحالف المجتمع الدولي في بلاغ وجهه الجمعة إلى مكتب المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، ومنظمات حقوق الإنسان ، بالوقوف أمام مسؤولياته إزاء انتهاكات الميليشيات الانقلابية لحقوق المرأة والطفل والإنسان اليمني بشكل عام .
هزيم[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 1 ساعة
لعنة الله عليهم.
وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم يشبعون غريزتهم الشهوانيه بأي شكل.