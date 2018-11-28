أمير الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة

رافع فريح(صدى):

‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة عبدالرحمن بن جبان العنزي.

‏‎و أكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ,أهمية تطوير أعمال الفرع للنهوض بمهامه على أكمل وجه, وتنفيذ ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

‏‎من جهته, أعرب مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه ومتابعه لأعمال ونشاطات الفرع للقيام بواجبه على أكمل وجه.