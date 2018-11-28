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اعتقال راكب على متن طائرة بسبب تعليق على ” سناب شات “

اعتقال راكب على متن طائرة بسبب تعليق على ” سناب شات “
نيودلهي(صدى):

تسبب تعليقاً على “سناب شات ” لأحد الركاب على متن طائرة هندية في إعتقاله من قبل الشرطة على الفور .

ووفقاً لصحيفة ” ذا ميرور ” البريطانية فقد لاحظ أحد الركاب أن راكبا آخر يكتب تعليقا على الصورة جاء فيه ” إرهابي على متن الطائرة، أدمر قلوب النساء ” ، ليقوم الراكب بإبلاغ المشرفين الجويين على الرسالة المقلقة ، ليتم إخطار التحكم في الحركة الجوية في النهاية.

وألقت السلطات القبض على الشاب الذي يدعى ” بودار ” والبالغ من العمر 21 عامًا وأخضعته للتحقيق لإستخدامه لغة بها تهديد أمني ، ليتم الإفراج عنه لاحقًا.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 59207 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللقافه والتفاهه ماهي زينه ,,

,, اللقافه من من نظر الى هاتف الولد ,,

,, والتفاهه من الولد نفسه ,,

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