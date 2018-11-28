بالصور.. مجموعة ضباع تحاول قتل أسد ولبؤات تنقذنه
كشفت صور عن واقعة شبيهة بفيلم ” الأسد الملك ” ؛ حيث التفت مجموعة من الضباع حول أسد في حديقة ” كروغر ” الوطنية في جنوب أفريقيا، في محاولة الفتك به.
وعلى الفور، ظهرت لبؤة وأسرعت نحوه، واستخدمت زئيرها في نداء بقية القطيع لتتمكّن من إنقاذ الأسد؛ فيما هربت الضباع الذين كان عددهم 12 ضبعًا بشكل سريع ناجية بحياتها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59207 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو والله يااللبؤه ,,
,, تذكرت عنتر يوم قال // لحقي علي ياعبل ..
,, ان ماطاوعني الحديد لغير اسمي من عنتر الى فريد ,,
هزيم[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو والله باللبوه بنت الاسد.