بالصور.. مجموعة ضباع تحاول قتل أسد ولبؤات تنقذنه

كيب تاون(صدى):

كشفت صور عن واقعة شبيهة بفيلم ” الأسد الملك ” ؛ حيث التفت مجموعة من الضباع حول أسد في حديقة ” كروغر ” الوطنية في جنوب أفريقيا، في محاولة الفتك به.

وعلى الفور، ظهرت لبؤة وأسرعت نحوه، واستخدمت زئيرها في نداء بقية القطيع لتتمكّن من إنقاذ الأسد؛ فيما هربت الضباع الذين كان عددهم 12 ضبعًا بشكل سريع ناجية بحياتها.