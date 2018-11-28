تعاونيان يحصدان أفضلية الجولة العاشرة وجمهور الأهلي مثاليا للمرة الثانية

محمد السعران(صدى):

حصل البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب نادي التعاون على جائزة أفضل مدرب في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حصد لاعبه الكاميروني لياندر تاوامبا على جائزة أفضل لاعب في الجولة، في حين نال جمهور فريق الأهلي على جائزة الجمهور المثالي للمرة الثانية في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد أن حصل عليها في منافسات الجولة الثالثة.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر، رغبة منها في تحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم مستويات مميزة تليق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تضم خالد بيومي، عبدالعزيز الخالد، خالد طلعت، احمد عفيفي، خالد الشنيف، تركي السلطان (مقرر اللجنة)، عبداللطيف الحسيني، سعد الشهري، محمد عواد.

ويُمنح الفائزين بجائزة الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.