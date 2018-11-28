بالصور.. ضبط منتجات تبغ تشكل خطورة على نظام التدخين

نايف السالم(صدى):

ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف، منتجات متنوعة من التبغ، تُباع بداخل محال لبيع الجراك والمعسل.

وتخالف هذه المنتجات نظام مكافحة التدخين، حيث تُشكل خطورة مباشرة على صحة مَن يتعاطاها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تنفذ جولات عدة تمّ خلالها إغلاق محال وأخذ تعهدات على مُلاكها.