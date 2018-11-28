الكشف عن سعر بيك اب لاند روفر ديفندر الفخم والمميز

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشف تقرير جديد عن انطلاق بيك اب لاند روفر ديفندر – Land Rover Defender Pickup الفخم والمميز ، حيث توثق هذه المركبة نتيجة تعاون شركتي خان ديزاين – Kahn Design للتعديل ، و تشيلسي – Chelsea للشاحنات ، ليتم تحويل ديفندر من سيارة إلى مركبة بيك اب فاخرة .

ديفندر

اعتمد مشروع التعديل هذه على سيارة لاند روفر ديفندر 2015 تعتمد على محرك ديزل سعة 2.2 لتر يتصل مع قير عادي التبديل ، عدلت لتصبح بيك اب رباعي الأبواب بلون خارجي مستلهم من الحجر البركاني الأسود ، وحصلت السيارة على صادمين أمامي وخلفي جديدين ، وزودت بـ اطارات جديدة قياس 9X16 إنش محاطة بـ عجلات حجمها 285/75 .

وكما تلاحظون حصلت هذه المركبة المعدلة على شبك أمامي جديد ولمسات من الكروم ، وزودت مركبة البيك اب هذه بـ مصابيح إضافية جديدة ، وحصلت على مخارج عادم جديدة ، وبالإضافة إلى ذلك تم تغيير غطاء المحرك والسقف .

وليس فقط هيكل السيارة عدل لكي تصبح كمركبة بيك اب ، بل وصلت اللمسات المميزة إلى المقصورة الداخلية التي تم كسوتها بالجلد الأسود مع التطريزات الفاخرة ، وحصلت على مقود يجمع بين اللونين الأسود والفضي ، وزودت بدواسات ألومنيوم مزخرفة يدوياً ، وغيرها من اللمسات الخاصة .