بيع جزء من درج إيفل مقابل سعر خيالي

باريس(صدى):

حقق جزءا من الدرج الحلزوني الأصلي لبرج إيفل، بالعاصمة الفرنسية باريس، سعر خيالي في مزاد مس بلغ 169 ألف يورو مايوازي 190885 دولارا أي بثلاثة أمثال سعره المبدئي.

أما الفائز في المزاد، وهو جامع مقتنيات من منطقة الشرق الأوسط لم يذكر اسمه، فقد حاز على ذلك الجزء من الدرج المعدني الذي يعود إلى 129 عاما مضت. ويبلغ ارتفاع هذا الجزء 4.3 متر ووزنه 900 كيلوجرام تقريبا ويتضمن نحو 25 درجة.

وكان هذا الجزء ضمن مجموعة خاصة في كندا وكان واصلا بين أعلى طابقين في برج إيفل وهو واحد من 24 جزءا من الدرج الذي جرى تفكيكه عام 1983 بعد تركيب مصعد بين الطابقين.

وكان الدرج الذي بيع الثلاثاء معروضا منذ 20 يوما في ساحة دار المزادات بشارع الشانزليزيه في باريس.