الدفاع المدني يبحث مع الجهات التطوعية آلية تنسيق الجهود بالحج

سعيد العجل(صدى):

عقد بمقر المديرية العامة للدفاع المدني اجتماعاً لفريق العمل التنسيقي للجهود التطوعية اجتماعه السابع لبحث سبل تنظيم العمل التطوعي وتنسيق الجهود التطوعية بين الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وقال مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات اللواء .د. حمود الفرج الذي تراس الاجتماع ان هذا الاجتماع يأتي في أطار اهتمام وحرص المديرية العامة للدفاع المدني على نشر ثقافة التطوع بالمجتمع السعودي ووضع التنظيمات التي تسهم في مبادرات توعوية خلاقة .

واشار اللواء الفرج بالجهود التطوعية التي تقوم بها المجموعات التطوعية وتساند فرق الدفاع المدني وقال ان هذا الاجتماع ياتي في نطاق تعزيز التعاون وتوحيد الجهودبين المديرية العامة للدفاع المدني ومتطوعي الدفاع المدني والفرق التطوعية مؤكدًا أن العمل التطوعي الذي يأتي امتداداً لمسيرة طويلة بدأت منذ عام 1378هـ .

وقد استعرض الاجتماع أبرز ملامح خطة الحج للجهات الممثلة في فريق العمل واستمع المجتمعون إلى بعض الأطروحات التي تسعى إلى تطوير آلية العمل التطوعي خلال موسمي (رمضان والحج)، وأصدر عددًا من التوصيات، من ابرزها تنظيم ندوة عن جهود المملكة في الأعمال التطوعية بالحج، والعمل علي تحقيق الاستفادة القصوي من المبرات الخيرية الثابتة والمتنقلة، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال تمكين المتطوعين في مختلف الأعمال التطوعية لتعزيز جودة ومخرجات العمل التطوعي في المملكة.

وكان الاجتماع بحضور ممثلين من المديرية العامة للدفاع المدني, جامعة أم القرى، الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي، هيئة الهلال الأحمر، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، جمعية الكشافة السعودية العربية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الحج والعمرة،

كما أوصى الاجتماع بالاستفادة من التطبيقات الإلكترونية المتاحة لدى المديرية العامة للدفاع المدني في الإدخال المباشر للحالات التي يتم إسعافها أو نقلها من قبل متطوعي الجهات المشاركة من فريق العمل في المشاعر المقدسة، والاستفادة من خبرات جمعية الكشافة في تصميم خريطة موحدة للمشاعر المقدسة، وإعداد دراسة من قبل جامعة أم القري عن أعمال التطوع بالحج.