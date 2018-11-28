بالفيديو.. طلاب يعتدون على زميلهم بالضرب العنيف داخل مدرسة

لندن(صدى):

تعرض تلميذ سوري يبلغ من العمر 15 عامًا للاعتداء بالضرب والخنق على أيدي بعض الطلاب في بريطانيا، على ملاعب مدرسة ألموندبري في هيدرسفيلد؛ ما دفع الجهات المسؤولة إلى التحقيق في الأمر.

وأظهر مقطع فيديو، الطالب السوري وهو يقف خارجًا بينما يقترب تلميذ أكبر منه، ثم يمسكه من عنقه ويسقطه أرضًا، ثم يصب الماء على وجهه، ويقول للطفل ” سأغرقك ” ؛ فيما كان الطفل ضحية اعتداءات ومضايقات منذ دخوله هذه المدرسة، قبل عامين.