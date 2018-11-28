وزارة الدفاع تقيم ورشة بعنوان ” بناء القدرات السيبرانية وتطوير الحلول الأمنية “

محمد السعران(صدى):

أقامت وزارة الدفاع صباح اليوم الأربعاء ممثلة بهيئة الاتصالات وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة ورشة عمل بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة تحت عنوان (بناء القدرات السيبرانية وتطوير الحلول الأمنية) بفندق الرتزكارلتون بمدينة الرياض بحضور معالي الدكتور خضر القرشي مدير جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز ورئيس هيئة الاتصالات وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة اللواء المهندس الدكتور سارح بن ظافر القرني وعدد من الكادر التعليمي للجامعة و الضباط الأكاديميين المختصين في هذا المجال.

‎وقال اللواء القرني في كلمة ألقاها في إفتتاح الورشة، يعلم الجميع مكانة المملكة العربية السعودية وأهميتها على المستوى الإقليمي والدولي وما تشكله هذه الأهمية من ثقل استراتيجي يواجه العديد من التحديات على مختلف الأصعدة من أهمها، تأمين وحماية الفضاء السيبراني في ظل تزايد التهديدات السيبرانية من الدول المعادية والمجموعات الإرهابية المنظمة التي تعمل جاهدة للإضرار بالبُنى التحتية والممتلكات التقنية المتقدمة لوطننا الغالي، وذلك باستخدام أفضل الاستراتيجيات والتكتيكات والأدوات المتطورة والمتغيرة. ومن هذا المنطلق تسعى وزارة الدفاع جاهدة في إيجاد ثقافة سيبرانية دائمة لإستخداماتها التقنية المقدمة وموائمة هذه الثقافة مع استراتيجياتها العسكرية الهادفة لحماية أراضي بلادنا الغالية.

‎واضاف إن التعاون الحالي بين الوزارة والجامعة في إقامة مثل هذا الحدث يشكل أهمية بالغة في رفع مستوى الثقافة وتبادل المعرفة للوصول لمجتمع واع وقادر على ردع وتحييد أي تهديد يحاول المساس بقدراتنا. كما بين أن ورشة العمل تهدف إلى التبادل المعرفي وتعزيز ونشر ثقافة الوعي في مجال الأمن السبراني وتعتبر هذه الورشة الأولى بالتعاون مع الجامعات السعودية وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة (2030) ومما يسهم في بناء القدرات الوطنية لرفع مستوى الوعي بأهمية أمن المعلومات والتعرف على خطر التهديدات وطرق التعامل معها.

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الجدير بالذكر أن ورشة العمل تستمر لمدة يومين وسيتم من خلالها طرح العديد من المواضيع المختصة بالأمن السيبراني وتطوير الحلول الأمنية.