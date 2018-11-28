أمين الشرقية يتسلم أول بطاقة عضوية شرفية على مستوى المملكة

محمد السعران(صدى):

عقدت أمانة المنطقة الشرقية صباح اليوم الاربعاء 20/03/1440هـ، ورشة عمل بعنوان “تطبيقات وتنظيمات الرفق بالحيوان واللوائح المنظمة لها” بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك في على مسرح الأمانة، حيث شاركت الجمعية السعودية بالرفق بالحيوان كضيف رئيسي في ورشة العمل، التي حضرها عدد كبير من المختصين والمهتمين.

وفي بداية الورشة التي افتتحها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير القى معاليه كلمة له رحب فيه بالحضور، مؤكدا على أهمية هذه الورشة والمواضيع التي سيتم مناقشتها والمتعلقة بالرفق بالحيوان.

وقال ” أن الرفق بالحيوان هو سلوك ديني مستوحى من عقيدة المسلم الحق الذي يعرف ويعي واجباته وحقوق غيره من خلق الله عز وجل والمستمدة من ديننا الحنيف القائم على العدالة والرحمة والخلق القويم كما علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، مشددا على أن قانون ونظام الرفق بالحيوان من الأمور الهامة التي اهتمت بها قيادتنا الرشيدة في هذا الوطن، من خلال مرسوم ملكي صدر بهذا الشأن وهو تأكيد على أن الأجهزة الرسمية لبلادنا تولي اهتماما بالرفق بالحيوان.

وتمنى الجبير من الجميع ترجمة هذه التطبيقات والتنظيمات واللوائح على أرض الواقع وتوعية الجميع من خلال رؤى واضحة لكيفية التعامل الرحيم مع الحيوانات وحفظ كافة حقوقها التي حث عليها ديننا الحنيف ووضعتها قوانين ولوائح المملكة، من خلال توفير وسائل نقل وترحيل مناسبة لها وإطعامها وسقايتها وغيرها من الحقوق التي تراعى فيها كافة الاشتراطات والمقاييس الواردة في القوانين واللوائح المنظمة لها.

منوها بالتوجيهات التي صدرت من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ بإيقاف الاجراءات السابقة في مكافحة الكلاب الضالة وتشكيل فريق عمل لوضع حلول عاجلة لذلك، لافتا الى أن الورشة تهدف للعمل على رفع توعية المجتمع بما يتعلق بالحيوان والأنظمة والتعليمات التي تحقق هذا الهدف الأساسي النبيل.

وقدم الجبير شكره لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية على تلبيتهم للدعوة والمشاركة في حضور الورشة وتسليط الضوء على جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالرفق بالحيوان وحث الجميع على العمل بها لتصل للأهداف المنشودة بحفظ حقوق وكرامة مخلوقات الله كما أمرنا بها وحثنا عليها رسولنا الكريم.

وتم خلال الورشة التطرق الى قانون الرفق بالحيوان الذي أقره مجلس الوزراء الموقر سابقا الخاص بهذا الشأن إلا تأكيد على اهتمام الأجهزة الرسمية في بلادنا، والذي يلزم الجميع بتطبيق هذه التنظيمات واللوائح على ارض الواقع وتوعية جميع المواطنين للعمل بها من خلال رؤى واضحة لكيفية التعامل الرحيم مع الحيوانات وحفظ كامل حقوقها التي حثنا عليها ديننا الحنيف واستلهمتها المملكة في تطبيقها من خلال سن الانظمة والقوانين وفقا لشريعتنا السمحاء.

منوها معاليه أن هذا النظام يلزم ملاك الحيوانات بتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيوائها، وتوفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان، ومعاينة الحيوانات بشكل دائم حفاظا عليها.

الى ذلك سلم أمين عام الجمعية السعودية للرفق بالحيوان الدكتور منصور الخنيزان معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أول بطاقة عضوية شرفية على مستوى المملكة ، تقديرا من الجمعية لدور أمانة الشرقية في الرفق بالحيوان.

بعد ذلك ألقى أمين عام الجمعية السعودية للرفق بالحيوان الدكتور منصور الخنيزان، كلمة له قال فيها أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ أصدر قرارا شجاعاً بإيجاد حلول بديلة غير مؤذية للحيوان, من خلال اللوائح والأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة مؤخرا في هذا الشأن، عُممت لأمانات المناطق وهذه حقيقة مدعاة للمفخرة ونحن في الجمعية والزملاء في جميع أنحاء المملكة نفخر بهذا القرار، وكذلك ما لحقها من أعمال أدت إلى إيجاد حلول بديلة بالمشاركة مع الجمعية ومع الخبراء والمختصين بالجمعيات السعودية، وكذلك بوزارة البيئة متمثلة بجميع فروعها بالمملكة، كما نوه بدور أمانة المنطقة الشرقية في مجال الرفق بالحيوان من خلال أعمالها وتطبيقاتها للأنظمة والقوانين التي سنتها الدولة في هذا المجال، وقال بأن الأمانة متميزة في هذا الشأن على مستوى المملكة، مستعرضا دور الجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها في مجال الرفق بالحيوان، بعدها ألقى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية الاستاذ طارق الملحم كلمة له بهذه المناسبة أكد فيها بأن الوزارة تعمل مع كافة الأجهزة بتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة في هذا الشأن، منوها بالتعاون البناء بين أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة البيئة بالمنطقة، في الرفق بالحيوان، مبديا شكره للأمانة على هذا التنظيم والاستضافة لهذه الورشة العلمية في هذا المجال والتي تقام مع وزارة البيئة.

وقد حضر هذه الورشة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم، ووكيل الأمين لشؤون البلديات الأستاذ سعيد بن أحمد شويل، و عدد من مدراء الادارات المعنية ورؤساء البلديات وعدد من أعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية الاستاذ ابراهيم الدوسري و الاستاذ هاني الفوزان، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.