كلمة أمين الشرقية خلال طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالدمام

محمد السعران(صدى):

أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بأن قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، والذي وافق على طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بغرب الدمام بسعة تصميمية مقدارها (350,000 م3/ باليوم)، على المستثمرين والذي يصب في مصلحة التنمية الشاملة بالمنطقة سوف يكون له الأثر الكبير على شمولية الخدمات وخاصة الخدمات التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية مع الجهات الخدمية الأخرى ضمن منظومة خدمات متكاملة للبنى التحتية في غرب الدمام.

ونوه م. الجبير على الحرص والاهتمام الكبير من لدن القيادة الحكيمة في تطوير الخدمات في كافة مدن ومحافظات المملكة من خلال تلمس احتياجات المواطنين، والتأكيد على سير المشروعات التنموية وسرعة انجازها بأعلى المواصفات والمعايير و الجودة لينعم بها المواطن والمقيم، كما أن هذا القرار سوف يحدث نقلة كبيرة من حيث المشاريع الخدمية والتي بدورها ستعزز منظومة الخدمات المتكاملة و ستقضي على الكثير من المشاكل البيئية وحمايتها من الملوثات.

وقال أمين المنطقة الشرقية أن هذه المشاريع سوف يكون لها الأثر الايجابي أيضا على البنية التحتية في غرب الدمام، من خلال تنفيذ هذه المشاريع التنموية الخدمية، لافتا الى أن هذا المشروع يأتي تعزيزا للمشروعات التنموية التي نفذتها و تنفذها الأمانة في هذه الأحياء خدمة لهذه المنطقة، وفق منظومة شاملة من المشاريع الخدمية، والتي تصب في مصلحة المواطن والمقيم.