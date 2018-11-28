اختتام معرض مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض

سعيد العجل(صدى):

اختتم اليوم الاربعاء معرض مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض في مقر كلية التقنيه بالرياض والذي اقيم لمدة ٣ أيام للتوعوياً بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وحيث أن هذا المعرض يهدف إلى بناء القناعات والاتجاهات الإيجابية اللازمة لرفض التعاطي، وإكساب الزوار من طلاب ومنسوبي الكلية مهارات التعرف على علامات التعاطي والآثار السلبية المترتبة على ذلك، من خلال عدة اركان متواجده في المعرض توضح بالتفصيل طرق التهريب ، وعوامل الخطوره التي قد تؤدي الى الادمات وعوامل الحماية في الاسرة للمحافظة على الفرد في المجتمع .

وكانت فعاليات ” صحتي اولاً ” إحدى الأنشطة التي تهدف لتفعيل دور الوقاية بالوصول الى الفئة المستهدفه من خلال مشاركات دائمه ومستمره بالفعاليات الشبابيه .