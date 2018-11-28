بالفيديو.. سمو ولي العهد يصل إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ 20

بوينس آيرس(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى جمهورية الأرجنتين لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ومعالي المستشار بالديوان الملكي وأمين عام الأمانة السعودية في مجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي .

كما يضم الوفد المرافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان الطبيشي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين رياض الخنيني.