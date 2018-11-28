بالفيديو.. سمو ولي العهد يصل إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ 20
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى جمهورية الأرجنتين لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته.
ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ومعالي المستشار بالديوان الملكي وأمين عام الأمانة السعودية في مجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي .
كما يضم الوفد المرافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان الطبيشي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين رياض الخنيني.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59206 ] نشر منذ 3 ساعات
حفظ الله سموه في الحل والترحال .. آمين ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5981 ] نشر منذ 2 ساعتين
لااوصيك طال عمرك اذا قابلت اردوغان اقرص اذنه واهمس فيها بان تميم لن ينفعه وقول له هدي اللعب وخلك عاقل
qlq[ عدد التعليقات: 4286 ] نشر منذ 1 ساعة
…
عز الله يعزكم
حفظ الله سمو الامير محمد بن سلمان
ووفدة المرافق من كل شر
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 58 دقيقة
النصر وما ادراك ما النصر ,,,,,, النصر من الله وقال الله تعالى ان تنصرو الله ينصركم ويثبت اقدامكم , الحمد لله على كل حال وهذا ولي عهدنا يصل سالما غانما الى محطة من محطاتة , وعيون الحاقدين ملأت دموعهم موائد اعلامهم الماجور ,الحق يصفع الباطل والحاقد ( زلق بقشره موزه ) مانقول الا النجوم عالية ولاننسى المطربة فيروز عندما غنت ( حبيبي بدو القمر والقمر بعيد ) والموز بين المنافع مفيد غذائيا لكن يجب التخلص من قشر الموز بعد تقشيره (يزلق ), تبقى النجوم علية صعبة المنال وشهب السماء بلمرصاد , حمى الله ولي عهدنا الشهاب المرسل لطواغي الاعلام الماجور , يصفع ويصفع ويصفع بيد الحق (ولي عهدنا فارس في الميدان) حماه الله من كل مكروه , واعاده لنا سالما غانما مساء الخير ياوطن النصر والعزه والشموخ ,الانطلاقة من عرعر ,والخاطر شمالي .