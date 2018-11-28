إحتفاء واسع بعودة الروح إلى ” بايرن ميونخ “

نواف السالم(صدى):

بعد سلسلة من خيبات الأمل في الدوري الألماني إحتفت الصحف الألمانية بفوز بايرن ميونخ على بنفيكا البرتغالي في منافسات المجموعة الخامسة من دوري الأبطال .

وحقق “بايرن ” فوز عريض بواقع خمسة أهداف مقابل هدف واحد مما جعل مدربه كوفاتش يتنفس الصعداء بعد أن تحدثت أنباء عن إقالة وشيكة ..

وأثنت الصحافة الألمانية على المستوى الذي ظهر به الفريق البافاري وعلى التغييرات التكتيكية التي أجراها الكرواتي نيكو كوفاتش ..

وحقق هذا الفوز شيئاً من الهدوء في أرجاء القلعة البافارية، فيما تتعلق الأنظار بنتيجة مباراة بايرن المقبلة في البوندسليغا أمام فيردر بريمن السبت المقبل ، لتعود الثقة كاملةً في الفريق .ً.