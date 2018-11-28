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بالفيديو.. رجل يحبس زوجته عام كامل بلا طعام

بالفيديو.. رجل يحبس زوجته عام كامل بلا طعام
بغداد(صدى):

أقدم رجل عراقي منزوع الضمير على جريمة بشعة خلت من المودة والرحمة التي جعلها الشرع عماداً للحياة الزوجية ، بعد أن حبس زوجته عام كامل بلا طعام ولا شراب حتى نهش المرض جسدها وفقدت بصرها .

وتفصيلاً ، فقد تزوجت ” صابرين ” المدرسة العراقية من زوجها بعد أن راودتها الأحلام الوردية حتى فوجئت بضربه المتواصل لها وتعذيبه ليقرر أخيراً حبسها وحرمانها من الطعام طيلة عام أصيبت على أثره بالجفاف الشديد والعمى بسبب نقص الغذاء .

وفجأة قرر الزوج التخلص منها فاصطحبها إلى بيت أهلها وتركها أمامه وفر هارباً ، فيما تعرفت عليها أسرتها التي كانت ممنوعة من زيارتها بصعوبة ، وتبحث عنه الشرطة لينال عقابه على فعلته الآثمة .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2725 ] نشر منذ 11 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

[ عدد التعليقات: 5971 ] نشر منذ 7 دقائق

سنه واهلها مايدون عن هذا الظالم ولا يسألون عنها-اتمنى ان يكون الجزاء من جنس العمل-

[ عدد التعليقات: 6033 ] نشر منذ 6 دقائق

لا حول ولا قوة إلا بالله **
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حسبنا الله ونعم الوكيل ***

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