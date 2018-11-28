بالفيديو والصور.. رجل يهدي عروسه قطع ذهب تعادل وزنها

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو قيام ” رجل ” بإهداء عروسه قطعًا كثيرًا من الذهب تُعادل وزنها.

وظهر بالفيديو ” العروس ” وهي من إحدى دول شرق آسيا وهي ترتدي شبكة كبيرة جدًا من الذهب قدّمها لها عريسها خلال حفل زفافهما، ومن ثقل الحلي التي ارتدتها لم تتمكن الفتاة من المشي بشكل صحيح.

وأثار المقطع الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن هذا السلوك ليس إلا مبالغة غير منطقية.