النصر يستعد للقاء برشلونة خلال افتتاح استاد آل مكتوم

نواف السالم(صدى):

يستعد نادي النصر الإماراتي للقاء نادي برشلونة الإسباني في ديسمبر المقبل خلال افتتاح إستاد آل مكتوم، بعد عملية تجديده استعداداً لكأس آسيا 2019.

ونظم نادي النصر احتفالية عالمية بمناسبة تدشين إستاد آل مكتوم في ثوبه الجديد بعد عملية التجديد، استعداداً لاستضافة جانب من مباريات نهائيات كأس أمم آسيا (الإمارات 2019).

ويستضيف العميد في الاحتفالية فريق برشلونة الإسباني ودياً، خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر المقبل، خلال توقف الدوري الإسباني.

غوادر أمس الثلاثاء إلى إسبانيا وفد يضم أعضاء من إدارة النادي وشركة كرة القدم لاستكمال المفاوضات مع إدارة برشلونة وتوقيع عقد إقامة المباراة.