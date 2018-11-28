أداة كهربائية تتصل بالأنف لتساعد على البكاء

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تمكن باحثون، من تطوير أداة كهربائية تتصل بالأنف يمكن أن تكون علاجًا جديدًا للعيون الجافة؛ حيث تعمل عن طريق الضغط على عصب في جسر الأنف، بتيار كهربائي معتدل لتحفيز إنتاج الدموع، ما يخفف من الجفاف الذي يصيب العين بالاحمرار والالتهاب.

وتعمل الأداة ” True Tear ” عند الضغط على الزر بإطلاق الدموع وتغطية سطح العين لتهدئة التهيج؛ حيث أن استخدامه مرتين في اليوم، يمكن أن يحسن الأعراض بشكل ملحوظ؛ فهو ضاعف حجم الماء والمخاط والزيوت، التي تشكل الدموع التي تغطي مقلة العين للحفاظ على صحتها.

وتقوم الأداة بتحفيز العصب الثلاثي الموجود في الجزء العلوي من كل فتحة أنف، بالقرب من جسر الأنف الذي يحفز إطلاق الدموع تلقائيًا، كما أن التحفيز المنتظم يشجع تدريجيا على إنتاج الدموع؛ بينما كشفت اختبارات بكلية الطب بجامعة فرجينيا بالولايات المتحدة، أن الأداة تضاعف في المتوسط حجم سيل الدموع، ما يخفف الجفاف.