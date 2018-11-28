المملكة تنفي شائعات تواجد قوات عسكرية تابعة لها شمال شرق سوريا
تواصل تركيا حملتها الممنهجة للنيل من المملكة من خلال إثارة الشائعات المغرضة حيث تناقلت وسائل الإعلام التركية كذباً تواجد قوات عسكرية تابعة للمملكة بشمال شرق سوريا .
من جانبها نفت سفارة المملكة بتركيا هذه الأخبار جملة ً وتفصيلاً ، ودعت في بيان لها على صفحتها الرسمية بـ ” تويتر ” وسائل الإعلام بتحري الدقة والنزاهة و نقل الأخبار من مصادر موثوقة .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21539 ] نشر منذ 35 دقيقة
هذه من افكار نظام الحمدين الخسيس يدفع للاتراك الملايين مقابل اطلاق الاشاعه والكذب ضد السعوديه