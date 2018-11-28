المملكة تنفي شائعات تواجد قوات عسكرية تابعة لها شمال شرق سوريا

عادل الحربي(صدى):

تواصل تركيا حملتها الممنهجة للنيل من المملكة من خلال إثارة الشائعات المغرضة حيث تناقلت وسائل الإعلام التركية كذباً تواجد قوات عسكرية تابعة للمملكة بشمال شرق سوريا .

من جانبها نفت سفارة المملكة بتركيا هذه الأخبار جملة ً وتفصيلاً ، ودعت في بيان لها على صفحتها الرسمية بـ ” تويتر ” وسائل الإعلام بتحري الدقة والنزاهة و نقل الأخبار من مصادر موثوقة .