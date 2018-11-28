الهلال يأمل في نجاح الوحدة أمام النصر

نواف السالم(صدى):

يأمل نادي الهلال، أن ينجح فريق الوحدة، الأحد المقبل، في عرقلة سلسلة انتصارات النصر صاحب المركز الثاني في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي الهلال في المركز الأول بجدول ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، متقدما بثلاث نقاط على النصر، و6 نقاط على الأهلي، بعدما انتهت بدايته المثالية هذا الموسم بتعادل في آخر مباراة بهدف لمثيله مع الفيصلي؛ فيما يحتل الوحدة في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بعدما انتفض من هزيمتين متتاليتين ليفوز على الباطن.

وتولى البرتغالي هيلدر كريستوفاو، مدرب فرق الناشئين، مسؤولية قيادة العالمي مؤقتًا بعد استقالة دانيال كارينيو، وقاد النصر للانتصار على الاتفاق والشباب؛ بينما سقط الوحدة مرتين متتاليتين أمام الشباب والهلال بعد سلسلة من النجاحات، لكنه تجاوزه محنته بفوز صعب على الباطن الأسبوع الماضي.