” بوكيتينو ” يعترف بخطأه بعدم تسجيل ” فويث ” بقائمة توتنهام لدوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

اعترف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبر الإنجليزي ، أن عدم قيد المدافع الشاب ” خوان فويث ” بقائمة الفريق في دوري الأبطال يعتبر خطأ فادح لا يمكن تكراره .

وقال ” بوكيتنو ” أمر مؤلم، هذا خطأ لا يمكننا تكراره في هذا المستوى، علينا إيجاد حل ويعتبر المدرب الأرجنتيني نفسه في مأزق كبير فبالإضافة لغياب فويث في مواجهة الغد، يغيب أيضاً المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز للإصابة، فضلاً عن الشكوك حول الجاهزية البدنية للبلجيكي يان فيرتونخين .

وكان ” فويث ” صاحب الـ ” 20 عاما ” قد سجل عدة أهداف وشارك في عدة بطولات إلا أنه لن يستطع اللعب مع فريقه في مواجهة غدا أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري الأبطال على ملعب ويمبلي، بسبب عدم قيده في قائمة الفريق بالبطولة .