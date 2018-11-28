زوجة تحرر محضر ضد زوجها وتقاضيه بسبب معاكسته للفتيات

مصر(صدى):

شهدت محكمة الأسرة بالقاهرة قضية مثيرة للجدل ،حيث أقدمت زوجه على رفع دعوى طلاق للضرر وحررت محضر بالشرطة ضد زوجها بسبب معاكاسته للفتيات أمام عينها .

وتفصيلاً ، فقد أكدت الزوجة أن الكيل بها قد فاض بعد أن تعددت علاقات الزوج ومعاكساته للفتيات حتى بين أهالي المنطقة التي يقطنوها لدرجة أن الجميع قاطعها عقاباً لها .

وعلى الرغم من نهيها المتواصل لزوجها عن أفعاله المشينة وتذكيرها بأنه أب لثلاث فتيات إلا أنه لم يرتدع فيما صبرت الزوجة عليه 11 عام .

وفجأة جاءت القشة التي كسرت ظهر البعير عندما عاكس سيدة أمام عينها ، لتقرر الزوجة ترك المنزل إلا أنه ضربها وأحدث لها إصابات بالغة لتتوجه على الفور إلى الشرطة وتقدم بلاغ بمعاكساته وضربها وتقرر مقاضاته.