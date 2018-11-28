مهند عسيري خارج حسابات الأهلي

نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير صحفية، أن المهاجم مهند عسيري، خارج حسابات الجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بينما تلقى عرضًا شفهيًا عن طريق وكيل أعماله في حال حصوله على مخالصة مالية من ناديه، والأقرب تمثيل الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلى جانب آخر، صرفت إدارة الراقي مكافآت الفوز على الاتحاد في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما لم تكشف الإدارة عن القيمة المالية للمكافأة مكتفية بأنها جاءت وفق اللائحة، كما تعتزم صرف راتب شهرين لجميع اللاعبين.