تعرف على بلاد ” الفضة ” المستضيفة لقمة العشرين

بوينس آيرس(صدى):

تستضيف العاصمة الأرجنتينية ” بوينس آيرس ” قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 30 نوفمبر الجاري والأول من ديسمبر المقبل؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز المعلومات عن الأرجنتين.

تقع بلاد ” الفضة ” في جنوب قارة أمريكا الجنوبية، وأطلق عليها هذا الاسم بعد انتشار شائعة أنها تحوي جبالاً من الفضة، وتتكون الأرجنتين من 23 مقاطعة في اتحادها، وعاصمتها ” بوينس آيرس ” .

وعدد سكانها 44 مليون نسمة، حسب إحصائية عام 2017، وتوجد بالأرجنتين نسبة جيدة من المسلمين استفادت من مرافق مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في العاصمة، وهي بلد السينما والموسيقى والرياضة.

ويشكل الأرجنتينيون العرب نحو 2.9 % من سكان الأرجنتين، ويمثلون نحو 1.3 مليون شخص، وتعود أصولهم إلى موجات المهاجرين العرب خلال القرن الـ 19 والقرن الـ 20، وهم مرتبطون إلى حد كبير بالتراث الثقافي واللغوي العربي.

كما عاش عشاق كرة القدم العالمية لحظات حبس الأنفاس في ذهاب نهائي القارة بين الغريمين ” ريفر بلايت ” و ” بوكا جونيور ” ؛ حيث تأجلت مباراة الإياب مرتين قبل أن يتقرّر نقلها خارج القارة نظراً لأحداث الشغب العارمة.