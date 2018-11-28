دراسة: كرة القدم تسبب الغباء

واشنطن(صدى):

على الرغم من أن كرة القدم أكثر رياضة شعبية على الإطلاق إلا أن دراسة أمريكية حديثة حذرت منأضرارها التي تسبب ضعف الإدراك والغباء .

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن ضرب الكرة بالرأس يلحق أضررًا بالغة بنمو الدماغ لدى الشباب، وتجعلهم أقل إدراكا ممن في نفس السن نتيجة منع عملية تسمى “تشذيب الدماغ “، وهي عملية يتم فيها التخلص من الاتصالات القديمة غير المفيدة بين الأعصاب مما يؤثر على مهارات التفكير .

كما أكدت الدراسة أن الضربات المنتظمة على الرأس يمكن أن تسبب تلفًا دائمًا في الدماغ، وتؤثرعلى المادة الرمادية في الدماغ، وهي شبكة تشارك في السيطرة على العضلات، وصنع القرار، والتحكم والإدراك الحسي وعند تأثرها تجعل الشخص أقل ذكاءً وإدراكاً