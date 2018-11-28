” اللجنة الوطنية للمعادن ” تنظم ” التعامل بالآجل في تجارة حلي الذهب ” بالرياض

سعيد العجل(صدى):

نظمت اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مكتب السياري للمحاماة والاستشارات القانونية حلقة نقاش بعنوان ” التعامل بالآجل في تجارة حلي الذهب ” امس الثلاثاء 27 نوفمبر الموافق 19 ربيع الأول بمدينة الرياض.

وتهدف هذه الحلقة إلى مناقشة أبرز الإشكالات الشرعية والفنية االتي تواجه شركات الذهب في تعاملاتها التجارية في حلي الذهب.

وتناولت الحلقة عرض ورقتين الاولى شرعية قدمها الباحث المختص عبدالله بن يوسف الشبيلي، وأخرى فنية من اعداد اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية.

حضر الحلقة نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء وتجار الذهب في المملكة .