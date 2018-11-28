بالصور.. غياث أهم وأذكى دورية شرطة في العالم تصل رسميا إلى دبي

دبي(صدى):

انضمت غياث – Giath رسمياً للعمل بشكل رسمي لدى شرطة دبي بعد أن تم إطلاقها مؤخراً في معرض جيتيكس – GITEX 2018 .

ولن تعمل سيارة غياث مثل أسطورة السرعة بوغاتي تشيرون التي تحمل شعارات شرطة دبي في جذب السياح نحوها فقط ، بل ستكون مهمتها جدية ورسمية لتمثل دورية شرطة فريدة من نوعها على مستوى العالم والتي تشمل أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي .

تعتبر سيارة غياث من أهم الدوريات العاملة في مجال الأمن وتتبع الجريمة ، والمصنعة خصيصاً للجهات الأمنية مع الشرطة ، وتم تدعيم هذه السيارة بأنظمة الذكاء الاصطناعي والتكامل الشامل مع غرف العمليات والوحدات الشرطية الميدانية والمتنقلة في دبي .

كما تعرف هذه السيارة الأمنية المتطورة جداً باسم المدينة الآمنة “سيف سيتي” وتمتاز بتصميمها المميز إلى جانب صلابة هيكلها ، وحصلت بدون شك هذه السيارة الحصرية للعمل في شرطة دبي على كافة الإضاءات الأمنية ، كما تم دمج كافة كاميرات وأنظمة المراقبة ضمن المركبة أيضاً .

غياث

تمتلك غياث قدرة هائلة على قراءة بصمة الوجه ، كما يمكنها التعرف على المركبات المطلوبة ، بالإضافة إلى امتلاكها نظاماً فائقاً في الاتصال والبث المباشر مع غرفة عمليات القيادة ، كما تنفرد هذه الدورية بعرض عدة أنظمة أمنية ذكية في عشر شاشات تضيء مقصورتها الداخلية في آن واحد ، كما توفر المركبة قواعد خاصة بالمعدات الشرطية ومن ضمنها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ، يمكن للدورية الأمنية المتطورة هذه أداء بعض العمليات المرورية كتحرير المخالفات المرورية وتخطيط الحوادث المرورية أيضاَ .

وهناك معلومات صحفية غير رسمية أشارت إلى أن دورية الشرطة هذه تم بنائها من قبل شركة دبليو موتورز – W Motors اللبنانية التي تتخذ من دبي مقراً لها والتي سبق وصنعت سيارتي لايكن هايبر سبورت – Lykan Hypersport و فينير سوبر سبورت – Fenyr SuperSport ، سنعرض عليكم قريباً إن شاء الله تجربتنا لها ، ومن المرجح أن غياث تعتمد سيارة شيفروليه تاهو أو شيفروليه سوبربان ، ولكن لا يوجد شيء مؤكد من هذه المعلومات .