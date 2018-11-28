استكمالا لتخبطهم.. الحوثيون يختطفون أحد مشايخ قبائل الحديدة

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، أن مليشيات الحوثي الإيرانية خطفت الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة الحديدة، الشيخ علي بن علي القوزي، شيخ مشايخ قبائل صليل.

وأوضحت أن الحوثيين قاموا بنقل ” القوزي ” إلى أحد معتقلاتهم في صنعاء، بتهمة التواصل مع التحالف العربي والقوات الشرعية؛ فيما وضعوه منذ شهرين رهن الإقامة الجبرية في منزله بمديرية القناوص؛ لرفضه تجنيد المزيد من المقاتلين من أبناء قبيلته في صفوفهم.

وفي السياق نفسه، احتدمت الخلافات بينه وبين المليشيات الإيرانية؛ لتصل إلى خطف أحد أقارب القوزي في وقت لاحق، مما جعل حدة الخلافات تتصاعد بين الطرفين الذين خاضا اشتباكات في بمديرية القناوص.