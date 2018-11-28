فضائح جنسية جديدة تلاحق حفيد حسن البنا

سويسرا(صدى):

أظهرت نتائج تحقيق سري حديث تورط طارق رمضان حفيد مؤسس تنظيم الإخوان حسن البنا، في فضائح جنسية جديدة بسويسرا مع قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 18 عاما.

وأفاد التحقيق أن رمضان حاول “إغراء تلميذة كانت تدرس عنده وتبلغ من العمر 14 عاما لكنه لم ينجح”، مشيرا إلى أنه أغوى ثلاث طالبات تتراوح أعمارهن بين 15 و18 سنة.

وأبان التحقيق، الذي تم فتحه يوم 14 مارس 2018، أن رمضان متورط في “علاقات غير لائقة” مع تلميذاته.

وتعود هذه الوقائع إلى ما بين 1980 و1990، حين كان حفيد مؤسس الإخوان يدرّس اللغة الفرنسية والفلسفة في مدرستين “ثانوية سوسير وإعدادية كودريي”.